Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Дергунова Анна Агаповна
Отец ребёнка: Дергунов Агап Степанович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Дергунова Наталья Агаповна
Отец ребёнка: Дергунов Агап Степанович
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Дергунова Мавра Агаповна
Отец ребёнка: Дергунов Агап Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно