Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Дергунова Анна Агаповна

Отец ребёнка: Дергунов Агап Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Дергунова Наталья Агаповна

Отец ребёнка: Дергунов Агап Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Дергунова Мавра Агаповна

Отец ребёнка: Дергунов Агап Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Агап Степанович

Смерть
Неизвестно
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