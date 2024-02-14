Юсупов Рахим Салахетдинович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения?.04.1905
Дата смерти?.04.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1905
Отец: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Мать: Юсупова Минигуль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1932
Дочь: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна
Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна
Рождение ребёнка
08.03.1943
Дочь: Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна
Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна
Рождение ребёнка
16.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна
Смерть
?.04.1980
Похороны
Неизвестно