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Юсупов Рахим Салахетдинович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

?.04.1905

Дата смерти

?.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1905

Отец: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Мать: Юсупова Минигуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Рождение ребёнка
29.12.1932

Дочь: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Юсупов Фоат Рахимович

Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Рождение ребёнка
08.03.1943

Дочь: Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна

Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Рождение ребёнка
16.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Смерть
?.04.1980
Похороны
Неизвестно

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