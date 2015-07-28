Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения08.03.1943
Дата смерти28.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1965
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.2015
Причина смерти: Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно