Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБилалова (Юсупова) Гатия Рахимовна

Билалова (Юсупова) Гатия Рахимовна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

08.03.1943

Дата смерти

28.07.2015

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1943

Отец: Юсупов Рахим Салахетдинович

Мать: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Билалов Фаил Нигматович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2015
Причина смерти: Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.