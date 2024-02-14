Юсупов Салахетдин Хайретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович

Мать: Юсупова Латыйфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Минигуль

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Мать ребёнка: Юсупова Минигуль

Рождение ребёнка
1897

Сын: Юсупов Закир Салахетдинович

Мать ребёнка: Юсупова Минигуль

Рождение ребёнка
1903

Сын: Юсупов Шакир Салахетдинович

Мать ребёнка: Юсупова Минигуль

Рождение ребёнка
?.04.1905

Сын: Юсупов Рахим Салахетдинович

Мать ребёнка: Юсупова Минигуль

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Рахимова (Юсупова) Камиля Салахетдиновна

Мать ребёнка: Юсупова Минигуль

Смерть
1921
Похороны
Неизвестно

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