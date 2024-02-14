Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович
Мать: Юсупова Латыйфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Минигуль
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна
Мать ребёнка: Юсупова Минигуль
Рождение ребёнка
1897
Сын: Юсупов Закир Салахетдинович
Мать ребёнка: Юсупова Минигуль
Рождение ребёнка
1903
Сын: Юсупов Шакир Салахетдинович
Мать ребёнка: Юсупова Минигуль
Рождение ребёнка
?.04.1905
Сын: Юсупов Рахим Салахетдинович
Мать ребёнка: Юсупова Минигуль
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Рахимова (Юсупова) Камиля Салахетдиновна
Мать ребёнка: Юсупова Минигуль
Похороны
Неизвестно