Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

29.12.1932

Дата смерти

31.12.2014

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932

Отец: Юсупов Рахим Салахетдинович

Мать: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Рождение ребёнка
10.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Рождение ребёнка
12.05.1955

Сын: Ишмухаметов Хамит Анасович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Рождение ребёнка
22.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Рождение ребёнка
07.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Рождение ребёнка
30.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Смерть
31.12.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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