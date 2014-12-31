Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения29.12.1932
Дата смерти31.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1953
Рождение ребёнка
12.05.1955
Сын: Ишмухаметов Хамит Анасович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Анас Гаффарович
Рождение ребёнка
03.01.1957
Рождение ребёнка
22.11.1959
Рождение ребёнка
07.04.1962
Рождение ребёнка
30.01.1969
Смерть
31.12.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно