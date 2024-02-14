Ишмухаметов Анас Гаффарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Анас Гаффарович

Ишмухаметов Анас Гаффарович

Место рождения

д .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

28.05.1928

Дата смерти

11.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928

Отец: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Мать: Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Рождение ребёнка
10.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Рождение ребёнка
12.05.1955

Сын: Ишмухаметов Хамит Анасович

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Рождение ребёнка
22.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Рождение ребёнка
07.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Рождение ребёнка
30.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Юсупова) Хадия Рахимовна

Смерть
11.04.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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