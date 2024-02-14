Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шотт
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ишмухаметов Мунир Гаффарович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Рождение ребёнка
28.05.1928
Сын: Ишмухаметов Анас Гаффарович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Рождение ребёнка
11.02.1931
Дочь: Батырова (Ишмухаметова) Гадия Гаффаровна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ишмухаметов Гайса Гаффарович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулез