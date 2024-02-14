Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шотт

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ишмухаметов Мунир Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Рождение ребёнка
28.05.1928

Сын: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Рождение ребёнка
11.02.1931

Дочь: Батырова (Ишмухаметова) Гадия Гаффаровна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ишмухаметов Гайса Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулез

Мы используем куки для улучшения работы сайта.