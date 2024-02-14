Юсупова Минигуль
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Юсупов Закир Салахетдинович
Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Юсупов Шакир Салахетдинович
Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
?.04.1905
Сын: Юсупов Рахим Салахетдинович
Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Рахимова (Юсупова) Камиля Салахетдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Смерть
1929
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно