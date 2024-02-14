Юсупова Минигуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Минигуль

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Рахимова (Юсупова) Жынжибану Салахетдиновна

Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Юсупов Закир Салахетдинович

Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Юсупов Шакир Салахетдинович

Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
?.04.1905

Сын: Юсупов Рахим Салахетдинович

Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Рахимова (Юсупова) Камиля Салахетдиновна

Отец ребёнка: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Смерть
1929
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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