Щекочихина (Часовских) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекочихина (Часовских) Мария Осиповна

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Место рождения

Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.12.1927

Дата смерти

13.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927

Отец: Часовских Иосиф

Мать: Часовских Прасковья

Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1952

Дочь: Шевченко Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.?

Дочь: Шотт Нина Владимировна

Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекочихин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекочихин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекочихин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич

Смерть
13.05.2007
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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