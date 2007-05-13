Щекочихина (Часовских) Мария Осиповна
Место рождения
Дата рождения05.12.1927
Дата смерти13.05.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927
Отец: Часовских Иосиф
Мать: Часовских Прасковья
Рождение ребёнка
23.07.1952
Дочь: Шевченко Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.?
Дочь: Шотт Нина Владимировна
Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекочихин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекочихин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Щекочихин Владимир Васильевич
Смерть
13.05.2007
Мыски, Мысковский, Кемеровская область