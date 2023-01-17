Часовских Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1927
Дочь: Щекочихина Мария Осиповна
Мать ребёнка: Часовских Прасковья
Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часовских Павел Иосифович
Мать ребёнка: Часовских Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руссова Матрена Иосифовна
Мать ребёнка: Часовских Прасковья
Смерть
Неизвестно