Часовских Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовских Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1927

Дочь: Щекочихина Мария Осиповна

Мать ребёнка: Часовских Прасковья

Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часовских Павел Иосифович

Мать ребёнка: Часовских Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руссова Матрена Иосифовна

Мать ребёнка: Часовских Прасковья

Смерть
Неизвестно
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