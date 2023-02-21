Часовских Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовских Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1927

Дочь: Щекочихина Мария Осиповна

Отец ребёнка: Часовских Иосиф

Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часовских Павел Иосифович

Отец ребёнка: Часовских Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руссова Матрена Иосифовна

Отец ребёнка: Часовских Иосиф

Смерть
Неизвестно
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