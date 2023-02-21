Часовских Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1927
Дочь: Щекочихина Мария Осиповна
Отец ребёнка: Часовских Иосиф
Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часовских Павел Иосифович
Отец ребёнка: Часовских Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руссова Матрена Иосифовна
Отец ребёнка: Часовских Иосиф
Смерть
Неизвестно