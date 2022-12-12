Шевченко (Щекочихина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Щекочихина) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1952

Отец: Щекочихин Владимир Васильевич

Мать: Щекочихина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
05.06.1982

Дочь: Демидова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Шевченко Владимир Сергеевич

Томск, город Томск, Томская область
В Томске никогда не жила. Т.к там училась моя мама, я там и родилась.
Рождение ребёнка
18.05.1985

Дочь: Бикеева Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Шевченко Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Владимир Сергеевич

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