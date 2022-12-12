Шевченко (Щекочихина) Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1952
Рождение ребёнка
05.06.1982
Дочь: Демидова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Шевченко Владимир Сергеевич
Томск, город Томск, Томская область
В Томске никогда не жила. Т.к там училась моя мама, я там и родилась.
Рождение ребёнка
18.05.1985
Дочь: Бикеева Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Шевченко Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно