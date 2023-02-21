Шотт Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШотт Нина Владимировна

Шотт Нина Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.?

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.?

Отец: Щекочихин Владимир Васильевич

Мать: Щекочихина Мария Осиповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close