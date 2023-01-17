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Щекочихин Владимир Васильевич

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Место рождения

Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.09.1921

Дата смерти

20.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1921

Отец: Щекочихин Василий

Мать: Щекочихина Полина

Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1952

Дочь: Шевченко Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
04.06.?

Дочь: Шотт Нина Владимировна

Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекочихина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекочихин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекочихин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна

Смерть
20.09.1968
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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