Щекочихин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1921
Дата смерти20.09.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1921
Отец: Щекочихин Василий
Мать: Щекочихина Полина
Рождение ребёнка
23.07.1952
Дочь: Шевченко Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна
Рождение ребёнка
04.06.?
Дочь: Шотт Нина Владимировна
Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекочихин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекочихин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Щекочихина Мария Осиповна
Смерть
20.09.1968
Мыски, Мысковский, Кемеровская область