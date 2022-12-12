Щекочихина Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1921
Сын: Щекочихин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Щекочихин Василий
Жуковка, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекочихин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Щекочихин Василий
Смерть
Неизвестно