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Литвяков Онисим Лукьянов

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890 ст.

Отец: Литвяков Лукьян Емельянов

Мать: Литвякова Пелагея Фаддева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Анна Анисимова

Мать ребёнка: Литвякова Наталья Терентьева

Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.

Дочь: Александра Онисимова

Мать ребёнка: Литвякова Наталья Терентьева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1917 ст.

Дочь: Анна Анисимова

Мать ребёнка: Литвякова Наталья Терентьева

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Наталья Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно