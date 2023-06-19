Литвяков Онисим Лукьянов
Место рождения
Дата рождения13.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Анна Анисимова
Мать ребёнка: Литвякова Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.
Дочь: Александра Онисимова
Мать ребёнка: Литвякова Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
03.07.1917 ст.
Дочь: Анна Анисимова
Мать ребёнка: Литвякова Наталья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно