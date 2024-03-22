Литвякова (Шиповалова) Пелагея Фаддева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова (Шиповалова) Пелагея Фаддева

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мирошникова Пераскева Лукьянова

Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.

Сын: Литвяков Онисим Лукьянов

Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Корниенко Анастасия Лукьянова

Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвяков Захар Лукьянов

Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвяков Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Лукьянова

Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Лукьян Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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