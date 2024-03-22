Литвякова (Шиповалова) Пелагея Фаддева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мирошникова Пераскева Лукьянова
Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.
Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Корниенко Анастасия Лукьянова
Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Лукьянова
Отец ребёнка: Литвяков Лукьян Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно