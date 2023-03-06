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Литвякова Наталья Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Литвяков Онисим Лукьянов

Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.

Дочь: Александра Онисимова

Отец ребёнка: Литвяков Онисим Лукьянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1917 ст.

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Литвяков Онисим Лукьянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Онисим Лукьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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