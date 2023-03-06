Литвякова Наталья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Литвяков Онисим Лукьянов
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.
Дочь: Александра Онисимова
Отец ребёнка: Литвяков Онисим Лукьянов
Рождение ребёнка
03.07.1917 ст.
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Литвяков Онисим Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно