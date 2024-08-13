Власов Ларион Степанович
Место рождения
Дата рождения1812
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Власова Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Власова Прасковья Ларионовна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Власова) Акулина Ларионовна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Власов Василий Ларионович
Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 26.09.1853
Сын: Власов Григорий Ларионович
Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна