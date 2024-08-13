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Власов Ларион Степанович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Власов Степан Большой Иванович

Мать: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Власова Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Власова Прасковья Ларионовна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Власов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Власов Михаил Ларионович

Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Власова) Акулина Ларионовна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Власов Василий Ларионович

Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 26.09.1853

Сын: Власов Григорий Ларионович

Мать ребёнка: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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