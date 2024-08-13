Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Сын: Власов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Власова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Власов Никита Степанович

Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Власов Ларион Степанович

Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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