Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Власова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Власов Степан Большой Иванович