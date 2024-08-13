Власов Степан Большой Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Власова Марфа Степановна
Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна
Смерть
Неизвестно