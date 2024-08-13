Власов Степан Большой Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Степан Большой Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Иван Степанович

Мать: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Сын: Власов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Власова Марфа Степановна

Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Власов Никита Степанович

Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Власов Ларион Степанович

Мать ребёнка: Власова (Фарафонова) Екатерина Афонасьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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