Власова (Буева) Авдотья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Буева) Авдотья Абрамовна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Степан Большой Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Черкасова (Власова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Власов Степан Меньшой Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Власов Аристарх Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Власова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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