Власова (Буева) Авдотья Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Степан Большой Иванович
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Черкасова (Власова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Власов Степан Меньшой Иванович
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Власова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович