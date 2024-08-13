Власов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Степан Большой Иванович
Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Черкасова (Власова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Власов Степан Меньшой Иванович
Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Власова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна
Смерть
1817