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Власов Иван Степанович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Власов Степан Семенович

Мать: Власова (Барбашина) Анна Петровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Степан Большой Иванович

Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Черкасова (Власова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Власов Степан Меньшой Иванович

Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Власов Аристарх Иванович

Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Власова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Буева) Авдотья Абрамовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1817
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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