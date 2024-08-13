Власова (Барбашина) Анна Петровна
Место рождениясело Фащевка
Дата рожденияОколо 1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Власов Степан Семенович
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Власов Степан Семенович
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Власов Герасим Степанович
Отец ребёнка: Власов Степан Семенович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Бессонова (Власова) Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Власов Степан Семенович