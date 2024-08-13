Власова (Барбашина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Барбашина) Анна Петровна

Место рождения

село Фащевка

Дата рождения

Около 1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750

Сын: Власов Иван Степанович

Отец ребёнка: Власов Степан Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Власов Павел Степанович

Отец ребёнка: Власов Степан Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Власов Герасим Степанович

Отец ребёнка: Власов Степан Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Бессонова (Власова) Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Власов Степан Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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