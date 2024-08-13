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Власов Степан Семенович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1730

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Власов Семен Агеевич

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750

Сын: Власов Иван Степанович

Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Власов Павел Степанович

Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Власов Герасим Степанович

Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Бессонова (Власова) Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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