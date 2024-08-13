Власов Степан Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Власов Семен Агеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Власов Герасим Степанович
Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Бессонова (Власова) Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Власова (Барбашина) Анна Петровна