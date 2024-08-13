Власов Михаил Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Сын: Власов Андриан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Власова) Наталия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Власов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1902