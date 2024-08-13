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Власов Михаил Ларионович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Власов Ларион Степанович

Мать: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865

Сын: Власов Андриан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Власова) Наталия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Власов Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Власов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1902

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