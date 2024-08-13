Власов Андриан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Андриан Михайлович

Власов Андриан Михайлович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Власов Михаил Ларионович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890

Сын: Власов Василий Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Власова Анастасия Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Власова Александра Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Власов Павел Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.