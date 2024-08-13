Власов Андриан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Власов Михаил Ларионович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Власов Василий Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Власова Анастасия Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Власова Александра Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана