Власова Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Евдокия Евдокимовна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Власова Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Власова Прасковья Ларионовна

Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Власов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Власов Михаил Ларионович

Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Власова) Акулина Ларионовна

Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Власов Василий Ларионович

Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 26.09.1853

Сын: Власов Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1888

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