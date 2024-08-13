Власова Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Власова Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Власова Прасковья Ларионовна
Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Власова) Акулина Ларионовна
Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Власов Василий Ларионович
Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
Около 26.09.1853
Сын: Власов Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Власов Ларион Степанович
Смерть
1888