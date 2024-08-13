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Власов Григорий Ларионович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 26.09.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.09.1853

Отец: Власов Ларион Степанович

Мать: Власова Евдокия Евдокимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Сын: Власова Савва Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Власов Игнат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Власова) Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Власов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Власова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Власов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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