Власов Григорий Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.09.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.09.1853
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Власова Савва Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Власова) Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Власова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Власов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана