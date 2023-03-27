Микоян Анастас (Ованесович)
Место рожденияSanahin, Alaverdi, Lori, Armenia
Дата рождения25.11.1895
Дата смерти21.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895
Sanahin, Alaverdi, Lori, Armenia
Рождение ребёнка
14.06.1922
Сын: Микоян Степан Анастасович
Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна
Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Микоян Владимир Анастасович
Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна
Рождение ребёнка
20.12.1925
Сын: Микоян Алексей Анастасович
Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна
Rostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
01.09.1927
Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна
Рождение ребёнка
05.06.1929
Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
российский революционер, советский государственный и партийный деятель
Смерть
21.10.1978
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia