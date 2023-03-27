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Микоян Анастас (Ованесович)

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Место рождения

Sanahin, Alaverdi, Lori, Armenia

Дата рождения

25.11.1895

Дата смерти

21.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895

Отец: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович

Мать: Микоян Тамара (Талида) Отаровна

Sanahin, Alaverdi, Lori, Armenia
Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Микоян Степан Анастасович

Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна

Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Микоян Владимир Анастасович

Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна

Рождение ребёнка
20.12.1925

Сын: Микоян Алексей Анастасович

Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна

Rostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
01.09.1927

Сын: Микоян Иван Анастасович

Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна

Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Микоян Серго Анастасович

Мать ребёнка: Микоян Ашхен Лазаревна

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
российский революционер, советский государственный и партийный деятель
Смерть
21.10.1978
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia