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Микоян Серго Анастасович

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Место рождения

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia

Дата рождения

05.06.1929

Дата смерти

06.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929

Отец: Микоян Анастас (Ованесович)

Мать: Микоян Ашхен Лазаревна

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
15.02.1949

Жена: Микоян Алла Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Микоян Алла Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Микоян Алла Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский историк и публицист
Смерть
06.03.2010
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
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