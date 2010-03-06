Микоян Серго Анастасович
Место рожденияMoscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Дата рождения05.06.1929
Дата смерти06.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Бракосочетание
15.02.1949
Жена: Микоян Алла Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Микоян Алла Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Микоян Алла Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский историк и публицист
Смерть
06.03.2010
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia