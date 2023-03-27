Микоян (Кузнецова) Алла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1928
Дата смерти06.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1928
Бракосочетание
15.02.1949
Рождение ребёнка
15.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Микоян Серго Анастасович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Микоян Серго Анастасович
Смерть
06.11.1957
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery | Новодевичье кладбище, Moscow, Moscow, Russia