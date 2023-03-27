Микоян (Кузнецова) Алла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микоян (Кузнецова) Алла Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1928

Дата смерти

06.11.1957

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1928

Отец: Кузнецов Алексей Александрович

Мать: Кузнецова Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
15.02.1949

Муж: Микоян Серго Анастасович

Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микоян Серго Анастасович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микоян Серго Анастасович

Смерть
06.11.1957
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery | Новодевичье кладбище, Moscow, Moscow, Russia
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