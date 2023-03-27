Микоян (Туманян) Ашхен Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микоян (Туманян) Ашхен Лазаревна

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Место рождения

Tbilisi, Tbilisi, Georgia

Дата рождения

11.12.1896

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1896

Отец: Туманян Лазарь

Мать: не указана

Tbilisi, Tbilisi, Georgia
Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Микоян Степан Анастасович

Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)

Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Микоян Владимир Анастасович

Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)

Рождение ребёнка
20.12.1925

Сын: Микоян Алексей Анастасович

Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)

Rostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
01.09.1927

Сын: Микоян Иван Анастасович

Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)

Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Микоян Серго Анастасович

Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)

Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Смерть
1962
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