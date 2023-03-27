Микоян (Туманян) Ашхен Лазаревна
Место рожденияTbilisi, Tbilisi, Georgia
Дата рождения11.12.1896
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
11.12.1896
Отец: Туманян Лазарь
Tbilisi, Tbilisi, Georgia
Рождение ребёнка
14.06.1922
Сын: Микоян Степан Анастасович
Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)
Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Микоян Владимир Анастасович
Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)
Рождение ребёнка
20.12.1925
Сын: Микоян Алексей Анастасович
Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)
Rostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
01.09.1927
Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)
Рождение ребёнка
05.06.1929
Отец ребёнка: Микоян Анастас (Ованесович)
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Смерть
1962