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Микоян Алексей Анастасович

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Место рождения

Rostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia

Дата рождения

20.12.1925

Дата смерти

19.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925

Отец: Микоян Анастас (Ованесович)

Мать: Микоян Ашхен Лазаревна

Rostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
военачальник, генерал-лейтенант авиации
Работа или профессия
Неизвестно
военачальник, генерал-лейтенант авиации
Военная награда
Неизвестно
советский летчик-испытатель. Герой Советского Союза. Генерал-лейтенант авиации. Заслуженный лётчик-испытатель Советского Союза. Старший с
Смерть
19.12.1986
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery | Новодевичье кладбище, Moscow, Moscow, Russia
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