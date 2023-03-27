Микоян Алексей Анастасович
Место рожденияRostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia
Дата рождения20.12.1925
Дата смерти19.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925
Rostov-on-Don, gorod Rostov-na-Donu, Rostov Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
военачальник, генерал-лейтенант авиации
Работа или профессия
Неизвестно
военачальник, генерал-лейтенант авиации
Военная награда
Неизвестно
советский летчик-испытатель. Герой Советского Союза. Генерал-лейтенант авиации. Заслуженный лётчик-испытатель Советского Союза. Старший с
Смерть
19.12.1986
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery | Новодевичье кладбище, Moscow, Moscow, Russia