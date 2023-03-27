Микоян (Коканян) Тамара (Талида) Отаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1895
Сын: Микоян Анастас (Ованесович)
Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович
Sanahin, Alaverdi, Lori, Armenia
Рождение ребёнка
13.07.1905
Сын: Микоян Артём (Анушаван) (Ованесович)
Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович
Sanahin, Alaverdi, Lori, Armenia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воскеат Ованесовна
Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астрик Ованесовна
Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микоян Ерванд (Ованесович)
Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович
Смерть
1960