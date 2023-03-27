Микоян (Коканян) Тамара (Талида) Отаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикоян (Коканян) Тамара (Талида) Отаровна

Микоян (Коканян) Тамара (Талида) Отаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1895

Сын: Микоян Анастас (Ованесович)

Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович

Sanahin, Alaverdi, Lori, Armenia
Рождение ребёнка
13.07.1905

Сын: Микоян Артём (Анушаван) (Ованесович)

Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович

Sanahin, Alaverdi, Lori, Armenia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воскеат Ованесовна

Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астрик Ованесовна

Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микоян Ерванд (Ованесович)

Отец ребёнка: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович

Смерть
1960