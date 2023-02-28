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Бодюльков Николай Гаврилович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.12.1887

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1887

Отец: Бодюльков Гавриил Андреев

Мать: Бодюлькова Мария Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.?.1908

Жена: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
31.08.1909

Сын: Бодюльков Семен Николаевич

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Бодюльков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
07.08.1916

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бодюльков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Жур (jour) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бодюльков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
1956
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на
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