Бодюльков Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения04.12.1887
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1887
Бракосочетание
15.?.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
31.08.1909
Сын: Бодюльков Семен Николаевич
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1914
Сын: Бодюльков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
07.08.1916
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бодюльков Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Жур (jour) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бодюльков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна
Смерть
1956
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на