(Бодюлькова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1916
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1916
Работа или профессия
Между 17.01.1942 и 09.05.1945
Эвакуационный госпиталь 2763 г.Ленинград
санитарка, звание рядовой, 1-й Белорусский фронт
Смерть
2006
д.Чистик Смоленская обл.Руднянский р-н
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Чистик Руднянский р-н Смоленская область