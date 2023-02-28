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(Бодюлькова) Мария Николаевна

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.08.1916

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1916

Отец: Бодюльков Николай Гаврилович

Мать: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Работа или профессия
Между 17.01.1942 и 09.05.1945
Эвакуационный госпиталь 2763 г.Ленинград
санитарка, звание рядовой, 1-й Белорусский фронт
Смерть
2006
д.Чистик Смоленская обл.Руднянский р-н
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Чистик Руднянский р-н Смоленская область
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