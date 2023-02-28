Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 25.12.1888

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1888

Отец: Бодюльков Василий Филимонович

Мать: Бодюлькова Лукерия (Гликерия Аггеева)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.?.1908

Муж: Бодюльков Николай Гаврилович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
31.08.1909

Сын: Бодюльков Семен Николаевич

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Бодюльков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1916

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бодюльков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Жур (jour) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бодюльков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
1981
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на
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