Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.12.1888
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1888
Бракосочетание
15.?.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
31.08.1909
Сын: Бодюльков Семен Николаевич
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
10.03.1914
Сын: Бодюльков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
07.08.1916
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бодюльков Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Жур (jour) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бодюльков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Бодюльков Николай Гаврилович
Смерть
1981
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на