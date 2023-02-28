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Бодюльков Иван Николаевич

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1926

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бодюльков Николай Гаврилович

Мать: Бодюлькова Ксения (Аксинья) Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бодюлькова Галина Емельяновна

г.Рудня ,д.Чистик Смоленской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1960

Сын: Бодюльков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бодюлькова Галина Емельяновна

г.Рудня Смоленской обл.
Смерть
1994
д.Чистик Смоленская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Н.Жарь Смоленская область Руднянский рйон
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