Бодюльков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
11.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бодюлькова Галина Емельяновна
г.Рудня ,д.Чистик Смоленской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1960
Сын: Бодюльков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Бодюлькова Галина Емельяновна
г.Рудня Смоленской обл.
Смерть
1994
д.Чистик Смоленская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Н.Жарь Смоленская область Руднянский рйон