Бодюльков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюльков Михаил Иванович

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Место рождения

г.Рудня Смоленской обл.

Дата рождения

26.08.1960

Дата смерти

26.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1960

Отец: Бодюльков Иван Николаевич

Мать: Бодюлькова Галина Емельяновна

г.Рудня Смоленской обл.
Рождение ребёнка
13.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Чистик Руднянский р-н Смоленская область
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