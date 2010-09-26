Бодюльков Михаил Иванович
Место рожденияг.Рудня Смоленской обл.
Дата рождения26.08.1960
Дата смерти26.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1960
г.Рудня Смоленской обл.
Рождение ребёнка
13.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ревда Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ревда Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Чистик Руднянский р-н Смоленская область