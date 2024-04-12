Голованев Степан Калистратович
Место рождения
Дата рождения03.08.1888
Дата смерти17.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1888
Бракосочетание
11.10.1913
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Голованев Петр Степанович
Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна
Военная служба
До 17.05.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 123-й пехотный Козловский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 17.05.1915 Тип документа Именн... Показать все
Смерть
17.05.1915
!-я Мировая война - убит
Рождение ребёнка
05.10.1916
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
27.02.1919
Сын: Голованев Василий Степанович
Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
21.03.1921
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Голованева Екатерина Карповна