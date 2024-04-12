Голованева (Грек) Екатерина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева (Грек) Екатерина Карповна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Грек Карп Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1913

Муж: Голованев Степан Калистратович

Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Голованев Петр Степанович

Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович

Рождение ребёнка
05.10.1916

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович

Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Голованев Василий Степанович

Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович

Рождение ребёнка
21.03.1921

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Голованев Степан Калистратович

Смерть
Неизвестно
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