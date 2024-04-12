Голованева-2-й бр. (Башлиева) Марина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованева-2-й бр. (Башлиева) Марина Лукьяновна

Голованева-2-й бр. (Башлиева) Марина Лукьяновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
29.06.1878

Сын: Голованев Павел Калистратович

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна Калистратовна

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
08.07.1879

Сын: Голованев Прокофий Калистратович

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1881

Дочь: Марфа Калистратовна

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
19.06.1883

Сын: Голованев Леонтий Калистратович

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1885

Сын: Голованев Илья Калистратович

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Голованев Степан Калистратович

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Голованев Иван Калистратович

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Анна Каллистратовна

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close