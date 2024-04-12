Голованева-2-й бр. (Башлиева) Марина Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
23.01.1877
Рождение ребёнка
29.06.1878
Сын: Голованев Павел Калистратович
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна Калистратовна
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1879
Сын: Голованев Прокофий Калистратович
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1881
Дочь: Марфа Калистратовна
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1883
Сын: Голованев Леонтий Калистратович
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1885
Сын: Голованев Илья Калистратович
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1888
Сын: Голованев Степан Калистратович
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Голованев Иван Калистратович
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: Анна Каллистратовна
Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович
Смерть
Неизвестно