Голованев Иван Калистратович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти17.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Калистратовна
Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Голованев Трофим Иванович
Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична
Бракосочетание
До 1912
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична
Смерть
17.02.1920
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно