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Голованев Иван Калистратович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

17.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Голованев Калистрат Михайлович

Мать: Голованева-2-Й Бр. Марина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Калистратовна

Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Голованев Трофим Иванович

Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична

Бракосочетание
До 1912

Жена: Голованева Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Голованева Пелагея Ильинична

Смерть
17.02.1920
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
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