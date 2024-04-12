Голованева Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева Пелагея Ильинична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Калистратовна

Отец ребёнка: Голованев Иван Калистратович

Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Голованев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Голованев Иван Калистратович

Бракосочетание
До 1912

Муж: Голованев Иван Калистратович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Голованев Иван Калистратович

Смерть
Неизвестно
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