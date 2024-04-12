Голованева Пелагея Ильинична
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Калистратовна
Отец ребёнка: Голованев Иван Калистратович
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Голованев Трофим Иванович
Отец ребёнка: Голованев Иван Калистратович
Бракосочетание
До 1912
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Голованев Иван Калистратович
Смерть
Неизвестно