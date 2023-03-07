Сухова (Пономарева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Пономарева) Авдотья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Пономаревъ Иванъ

Мать: $96

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Путинихина Анна

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суховъ Николай

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Баталова Дарія

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Суховъ Матвей

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кобелькова Наталія

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Суховъ Петръ

Отец ребёнка: Суховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Иванъ

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