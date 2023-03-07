Сухова (Пономарева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Пономаревъ Иванъ
Мать: $96
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Путинихина Анна
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Суховъ Николай
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Баталова Дарія
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1835
Сын: Суховъ Матвей
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кобелькова Наталія
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Суховъ Петръ
Отец ребёнка: Суховъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Иванъ