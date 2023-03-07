Путинихина (Сухова) Анна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти20.06.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Суховъ Иванъ
Мать: Сухова Авдотья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Путинихинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Туленкова Стефанида
Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пустыльникова Агаѳія
Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій
Рождение ребёнка
1857
Сын: Путинихинъ Иванъ
Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій
Рождение ребёнка
03.03.1861
Сын: Путинихинъ Василій
Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій
Рождение ребёнка
1863
Сын: Путинихинъ Меѳодій
Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинихинъ Артемій
Смерть
20.06.1883
Причина смерти: отъ водянки