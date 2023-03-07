Путинихина (Сухова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутинихина (Сухова) Анна

Путинихина (Сухова) Анна

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

20.06.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Суховъ Иванъ

Мать: Сухова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Путинихинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Туленкова Стефанида

Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пустыльникова Агаѳія

Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Путинихинъ Иванъ

Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій

Рождение ребёнка
03.03.1861

Сын: Путинихинъ Василій

Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Путинихинъ Меѳодій

Отец ребёнка: Путинихинъ Артемій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинихинъ Артемій

Смерть
20.06.1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ водянки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close