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Путинихинъ Ѳеодоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Путинихинъ Артемій

Мать: Путинихина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1869

Сын: Путинихина Ѳекла

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ѳевронія

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Путинихинъ Максимъ

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1882

Сын: Путинихинъ Максимъ

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Рождение ребёнка
04.04.1885

Дочь: Путинихина Хіонія

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путинихинъ Петръ

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путинихина Ирина

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