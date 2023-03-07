Путинихинъ Ѳеодоръ
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Путинихинъ Артемій
Мать: Путинихина Анна
Рождение ребёнка
20.09.1869
Сын: Путинихина Ѳекла
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ѳевронія
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Путинихинъ Максимъ
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
?.08.1882
Сын: Путинихинъ Максимъ
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
04.04.1885
Дочь: Путинихина Хіонія
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путинихинъ Петръ
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путинихина Ирина