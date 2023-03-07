Баталова (Сухова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаталова (Сухова) Дарія

Баталова (Сухова) Дарія

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Суховъ Иванъ

Мать: Сухова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Баталовъ Василій

Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Баталовъ Андрей

Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Баталовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Огнева Матрена

Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1875

Сын: Баталовъ Демидъ

Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталовъ Гавріилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close