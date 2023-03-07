Баталова (Сухова) Дарія
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Суховъ Иванъ
Мать: Сухова Авдотья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Баталовъ Василій
Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Баталовъ Андрей
Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
25.05.1862
Сын: Баталовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Огнева Матрена
Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
13.08.1875
Сын: Баталовъ Демидъ
Отец ребёнка: Баталовъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталовъ Гавріилъ