Кобелькова (Сухова) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Сухова) Наталія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Суховъ Иванъ

Мать: Сухова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1872

Сын: Кобельковъ Смирновъ Антоній

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Кобельковъ Смирновъ Козма

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1883

Сын: Кобельковъ Илія

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1885

Сын: Кобельковъ Смирновъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобельковъ Смирновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій

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