Кобелькова (Сухова) Наталія
Место рождения
Дата рождения1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Суховъ Иванъ
Мать: Сухова Авдотья
Рождение ребёнка
04.08.1872
Сын: Кобельковъ Смирновъ Антоній
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Кобельковъ Смирновъ Козма
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
12.07.1883
Сын: Кобельковъ Илія
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
26.08.1885
Сын: Кобельковъ Смирновъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобельковъ Смирновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Аѳонасій
Бракосочетание
Неизвестно